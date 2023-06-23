Бійці ССО знищили 8 одиниць техніки на півдні (відео) [ Редагувати ]
Фото: defence-ua.com
Військові Сил спеціальних операцій (ССО) знищують ворожу техніку на півдні України. Про це повідомляється у Telegram ССО.
Так, лише за декілька днів, вдалими скидами воїни знищили 8 одиниць техніки окупантів.
Нашими пташками ми проводимо постійну аеророзвідку місцевості, виявляємо об’єкти та знищуємо техніку та важливі цілі противника.
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