В Україні запрацював Єдиний реєстр зброї [ Редагувати ]
З п'ятницю, 23 червня, в Україні розпочав роботу Єдиний реєстр зброї (ЄРЗ). Про це повідомляється у Facebook глави МВС України Ігоря Клименка.
Це один із важливих дедлайнів, які я публічно ставив і для себе, і для всієї команди МВС. І ми це зробили: Єдиний реєстр зброї відсьогодні повноцінно працює.
Переваги реєстру
За словами Клименка, основними перевагами впровадження ЄРЗ є те, що громадяни зможуть легко отримувати інформацію про свою зареєстровану зброю. Окрім того, завдяки діджиталізації послуг у сфері обігу зброї процедура отримання дозволів буде спрощена.
Очільник МВС додав, що Єдиний реєстр зброї передбачає також створення електронних кабінетів. Тож українці зможуть отримати послугу, не виходячи з дому, без відвідування органу Нацполіції, шляхом подачі документів через "Єдине вікно громадянина" або у магазині з продажу зброї.
Куди дзвонити по питаннях, що з'являється
- Контакт-центр ЄРЗ: 044-33-44-035;
- Чат-бот Єдиного реєстру зброї у Telegram @arms_mvs_bot.
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