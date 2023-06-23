Україна повернула тіла ще 51 свого військовослужбовця, який загинув під час бойових дій. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Відбулася репатріація тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні вдалося повернути додому тіла 51 оборонця.

Репатріація тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

Повернення тіл загиблих українських військових відбувається відповідно до норм Женевських конвенцій.

Нагадуємо, працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247.

У вихідні дні повідомлення приймаються у Viber і Telegram за номером: (095) 896-04-21.