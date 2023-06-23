Сполучені Штати Америки поставлять Україні високоточні бомби GLSDB не раніше осені.

Про це заявила заступниця глави Пентагону з міжнародних питань Лаура Купер.

Відповідаючи на питання про те, чи можуть США надати Україні далекобійні боєприпаси ATACAMS "прямо зараз", щоб не змушувати Збройні сили України чекати на постачання гостро необхідних для наступу систем, Купер відповіла, що Штати використовують будь-яку можливість, щоб задовольнити потреби наших воїнів.

Водночас вона відзначила, що високоточні бомби для наземного запуску GLSDB, вдасться відправити Україні не раніше осені, хоча "колеги з постачання" працюють над тим, щоб прискорити цей процес.