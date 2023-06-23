В Україні перевірять усі мости та шляхопроводи - Зеленський [ Редагувати ]
В Україні створять комісію, яка займеться перевіркою всіх мостів та шляхопроводів по країні.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.
"Прем'єр-міністр (Деніс - ред.) Шмигаль доповів також про складну ситуацію зі станом мостів та мостових переходів у найбільших містах, зокрема, у Києві. Стан відверто небезпечний. Є рішення РНБО створити комісію з перевірки всіх мостів, шляхопроводів по всій країні. Відповідальний за перевірку віце-прем'єр (Олександр - ред.) Кубраков", - зазначив глава держави, коментуючи підсумки засідання Ради національної безпеки та оборони.
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