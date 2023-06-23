ЗСУ знешкодили три роти та 6 складів боєприпасів ворога [ Редагувати ]
Українські військові просуваються на Таврійському напрямку. З за останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали три роти.
Про це повідомляє в Telegram командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
За його даними, підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1344 вогневих завдань. Українським військовим вдалосб знищити 51 одиницю військової техніки противника.
Зокрема:
- 3 танки;
- 14 ББМ (БМП, МТЛБ);
- БпЛА "Supercam", БпЛА "Орлан-10", БпЛА "Merlin";
- 2 гармати 2А36 "Гіацинт-Б";
- 3 гармати 2С5 "Гіацинт-С";
- 3 самохідні артилерійські установки 2С7 "Піон";
- 2 самохідні артилерійські установки 2С3 "Акація";
- 2 гаубиці 2А65 "Мста-Б".
Також було знищено шість складів боєприпасів ворога.
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