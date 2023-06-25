Окупанти намагались поникнути на території Сумської області, однак через відпір ЗСУ зазнали втрат та відступили. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, минулої доби в районі населеного пункту Родіонівка Сумської області, ворог здійснив невдалу спробу проникнення ДРГ через держкордон України.

Проте через відрегульовані дії українських захисників окупанти зазнали втрат та відступили.