Окупанти втретє за день обстріляли Херсонську область. В результаті постраждали ще троє людей. Про це повідомили у Херсонській ОВА в Telegram.

Так, війська рф знову обстріляли Антонівку. В результаті обстрілів поранення отримав 29-річний чоловік. Йому надана необхідна допомога.

Також окупанти обстріляли Бургунку, в результаті чого з тяжкими пораненнями госпіталізовано чоловіка.

Крім того, під ворожий обстріл попала й вагітна жінка. Зараз медики надають їй допомогу, щоб запобігти передчасним пологам.