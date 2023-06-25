Окупанти втретє за день обстріляли Херсонську область [ Редагувати ]
Окупанти втретє за день обстріляли Херсонську область. В результаті постраждали ще троє людей. Про це повідомили у Херсонській ОВА в Telegram.
Так, війська рф знову обстріляли Антонівку. В результаті обстрілів поранення отримав 29-річний чоловік. Йому надана необхідна допомога.
Також окупанти обстріляли Бургунку, в результаті чого з тяжкими пораненнями госпіталізовано чоловіка.
Крім того, під ворожий обстріл попала й вагітна жінка. Зараз медики надають їй допомогу, щоб запобігти передчасним пологам.
Сьогодні росіяни знову скинули авіаційні бомби на Козацьке та Веселе. На щастя, люди не постраждали.
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