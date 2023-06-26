У понеділок, 26 червня, представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що наразі немає інформації, що найманці ПВК "Вагнера" перегруповуються та переходять на білорусь. Для остаточних висновків слід почекати.

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону.

Стосовно Білорусі, давайте почекаємо. Наразі немає інформації про те, що справді системно ПВК "Вагнера" перегруповується і переходить на білорусь. Це політичні заяви.

Що стосується голови білоруського режиму олександра лукашенка, то за словами розвідника, він вдало використав ситуацію в своїх інтересах, "свої ставки підняв і позицію покращив".

Коментуючи дії засновника ПВК "Вагнера" євгена пригожина, а саме чому він так і не дійшов до москви, він зазначив, що "є публічний процес, а є процес не публічний".