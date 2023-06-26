У ГУР розповіли, чи перекидає рф "вагнерівців" на білорусь [ Редагувати ]
У понеділок, 26 червня, представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що наразі немає інформації, що найманці ПВК "Вагнера" перегруповуються та переходять на білорусь. Для остаточних висновків слід почекати.
Про це він сказав в ефірі національного телемарафону.
Стосовно Білорусі, давайте почекаємо. Наразі немає інформації про те, що справді системно ПВК "Вагнера" перегруповується і переходить на білорусь. Це політичні заяви.
Що стосується голови білоруського режиму олександра лукашенка, то за словами розвідника, він вдало використав ситуацію в своїх інтересах, "свої ставки підняв і позицію покращив".
Коментуючи дії засновника ПВК "Вагнера" євгена пригожина, а саме чому він так і не дійшов до москви, він зазначив, що "є публічний процес, а є процес не публічний".
Озвучені цілі і реальні цілі могли відрізнятися. Озвучені домовленості і результат цілком можуть відрізнятися. Давайте спостерігати за подальшими кроками і тоді буде більш очевидно, хто ж насправді виграв від цього.
по темі
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що події, пов'язані із переворотом в росії, що сталися на вихідних, демонструють, наскільки велику стратегічну помилку зробив російський диктатор
У неділю, 25 червня, міністр оборони України Олексій Резніков провів переговори з очільником Пентагону Ллойдом Остіном
У неділю, 25 червня, президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом США Джозефом Байденом
В результаті постраждали ще троє людей
У неділю, 25 червня, президент України Володимир Зеленський провів першу із серії важливих телефонних розмов