ЗСУ під Бахмутом пробили оборону, яку окупанти готували місяцями (відео) [ Редагувати ]
Бійці 28-ї окремої механізованої бригади ЗСУ ім. Лицарів Зимового Походу під Бахмутом пробили лінію оборони, яку росіяни готували місяцями, та розгромили батальйон окупантів.
Про це повідомляє в Facebook 28-ма ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.
"1-й механізований батальйон 28-ї ОМБр провів успішний штурм позицій окупантів в районі Курдюмівки. На відео робота першої механізованої роти", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, в результаті бою ворожий батальйон був розгромлений - близько 35 окупантів ліквідовано, 40 втекло, декілька здалися в полон.
"Це важливий успіх, оскільки наші воїни пробили оборону, яку ворог готував місяцями. І це - результат довгої, титанічної праці, тренувань та злагодження.
Пам’ятайте, контрнаступ - це не кіно і не веселі відео у соцмережах. Якщо ви "втомилися від війни", то уявіть себе на місці хлопців у БМП, що летить на штурм", - додали в бригаді.
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