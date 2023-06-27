Бійці 28-ї окремої механізованої бригади ЗСУ ім. Лицарів Зимового Походу під Бахмутом пробили лінію оборони, яку росіяни готували місяцями, та розгромили батальйон окупантів.

Про це повідомляє в Facebook 28-ма ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.

"1-й механізований батальйон 28-ї ОМБр провів успішний штурм позицій окупантів в районі Курдюмівки. На відео робота першої механізованої роти", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, в результаті бою ворожий батальйон був розгромлений - близько 35 окупантів ліквідовано, 40 втекло, декілька здалися в полон.

"Це важливий успіх, оскільки наші воїни пробили оборону, яку ворог готував місяцями. І це - результат довгої, титанічної праці, тренувань та злагодження.

Пам’ятайте, контрнаступ - це не кіно і не веселі відео у соцмережах. Якщо ви "втомилися від війни", то уявіть себе на місці хлопців у БМП, що летить на штурм", - додали в бригаді.