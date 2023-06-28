Ракетний удар по Краматорську: кількість загиблих збільшилась [ Редагувати ]
Кількість загиблих внаслідок ракетного удару російських окупантів по Краматорську зросла до 11.
Про це повідомляє мера Краматорська Олександр Гончаренко та МВС.
"Станом на 17:00 годину 28 червня з-під завалів деблоковано тіла 11 осіб (у тому числі 3 дитини)", - повідомили у Нацполіції
На місці події постійно працюють психологи ДСНС, які допомагають постраждалим людям. Пошуково-рятувальні роботи тривають.
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