Зеленський розповів, чого Україна очікує від саміту НАТО у Вільнюсі [ Редагувати ]
На липневому саміті у Вільнюсі Україна очікує отримати конкретні рішення щодо свого майбутнього в НАТО, а також гарантії безпеки до членства в Альянсі.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентами Польщі та Литви.
"Якщо Альянс хоче бути потужним і не бачить своє існування без України, це справедливо, що ми хочемо отримати хоча б хоч якусь модальність нашого майбутнього в НАТО, якісь конкретні речі. Ми про такі конкретні речі й просимо", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що мова не йде про сьогоднішнє членство, адже Україна розуміє, що під час війни не може вступити до Альянсу.
"Ще раз підкреслюю: ми адекватна держава і розуміємо, що у час війни ми не можемо бути членами НАТО, але ми повинні бути впевнені, що після війни ми будемо. І саме такий сигнал ми хочемо отримати, що після війни Україна буде членом НАТО. Це другий сигнал. Я вважаю, дуже справедливий", - наголосив президент.
Третім сигналом, за словами Зеленського, є надання Україні гарантії безпеки до вступу до Альянсу.
"А що робити, поки ми не в НАТО? Нас підтримують інші держави й ми б хотіли третій сигнал на саміті НАТО - що Україна отримає гарантії безпеки. Але не замість НАТО, а на той час, поки ми ще не в Альянсі", - сказав президент.
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