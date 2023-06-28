96% іноземних інвесторів виявляють бажання інвестувати в Польщу повторно, 88% опитаних компаній мають намір збільшити або зберегти той самий рівень видатків на інвестиції в Польщі, а темп реінвестування у Польщу один з найвищих в ЄС. Саме таким є підсумок тієї інвестиційної політики, яку багато років провадить польська держава. Про це пише український підприємець та інвестор Олександр Кацуба.

Крім податкових пільг, доступу до великого регіонального та континентального ринку, будь-який інвестор отримує якісне супроводження від центральної та регіональної влади. Іноземні інвестори можуть отримати допомогу у Польському агентстві інформації та іноземних інвестицій. Урядова установа спеціально створена для сприяння збільшенню припливу прямих інвестицій та всіляко сприяє інвесторам.

Агентство проводить для підприємців-початківців та бізнесменів у Польщі необхідні процедури, пов'язані з інвестуванням, забезпечує допуск до інформації, допомагає у пошуку партнерів, постачальників, отриманні пільг, ділиться досвідом Кацуба. Чи може Україна наслідувати цей досвід? Щоб досягти стабільного економічного зростання, ми просто мусимо це зробити, переконаний підприємець.

Олександр Кацуба - український підприємець, експерт у сфері енергетики, власник компанії АЛЬФА ГАЗ.