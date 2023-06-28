Українські бійці з "Ігли" збили російський штурмовик Су-25 (відео) [ Редагувати ]
Бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" за допомогою ПЗРК "Ігла" збили російський штурмовик Су-25.
Про це повідомляє в Facebook 10-та окрема гірсько-штурмова бригада "Едельвейс".
"Сьогодні бійці зенітно-ракетного артилерійського дивізіону 10-ої ОГШБр "Едельвейс" за допомогою ПЗРК "Ігла" збили російський винищувач Су-25.Дякуємо хлопцям за їхню роботу!", - йдеться в повідомленні.
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