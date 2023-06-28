Головний сержант 47 окремої механізованої бригади ЗСУ Валерій Маркус з позивним "Магура" розповів про просування українських захисників, на що відреагував головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Відео Валерій Маркус виклав на своїй Facebook-сторінці.

"У нас учора була доба штурмів. Ми просунулися дуже далеко, дуже глибоко. Пішки, тому дуже втомилися", - каже Маркус.

Також він зазначає, що знімає відео з ворожих окопів, у яких багато трупів загарбників і що відповідного запаху немає.

Валерій підкреслює, що захисники будуть з боями просуватися вглиб, однак все буде не швидко, оскільки в рашистів дуже щільна та якісно вибудована оборона.

"Ми зараз із боями будемо просуватися далі, вглиб. Очевидно, що це буде не швидко, бо оборона в них тут дуже щільна, дуже якісно вибудувана. Тому етап, коли трупи почнуть смердіти нам тут, на жаль, скоріше за все, ми застанемо", - додає боєць.

"Ці негативні нюанси нам говорять про те, що ми успішно робимо свою роботу", - каже військовий.

Маркус розповідає, що він із побратимами провів у "маленькій траншейці" обороняючись, аби не втратити позицію і просуватися далі. Захисникам довелося спати на трупах ворогів.

"Через 5 хвилин збираємося на наступний штурм. П*дари про це нічого не знають, ми все зробимо "очєнь-очєнь сєкрєтно". Проповземо до них двома групами, і, дасть Бог, застанемо зненацька", - каже сержант.

Головнокомадувач Валерій Залужний залишив зворушливий комент під постом Маркуса, "насварив" бійця за те, що той сидів в окопі без бронежилета.

"Валерій! Ану одягнувся Бігом! Получиш у мене", - написав Залужний.

"Слухаюся!" - відписав йому Маркус.

Цей діалог дуже порадував українців, які відреагували на слова Залужного та Маркуса тисячами лайків.

Крім того, сьогодні президент України особистро зустрівся з головним майстер-сержантом 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Валерієм Маркусом.