Найближчим часом Сполучені Штати Америки хочуть направити ядерний підводний човен до Південної Кореї. Це має стати свідченням про прихильність Білого дому до захисту свого союзника.

Про це заявив заступник командувача американських сил в Кореї генерал-лейтенант Скотт Плеус. Про це повідомляє Yonhap News Agency.

Плеус під час виступу на форумі, який було організовано інформаційним агентством Yonhap і міністерством об'єднання в Сеулі, сказав:

Найближчим часом ви можете очікувати ще одну демонстрацію прихильності США до розширеного стримування - візит до порту атомного підводного човна з балістичними ракетами.

Зазначається, що США обіцяли направити до Південної Кореї підводний човен з ядерними балістичними ракетами у Вашингтонській декларації, яка була оприлюднена президентом Юн Сок Йолом та його американським колегою Джо Байденом під час їхнього останнього саміту в Вашингтоні.

16 червня атомний підводний човен з керованими ракетами "Мічиган" відвідав ключову військово-морську базу в Пусані, за 320 кілометрів на південний схід від Сеула. Це було частиною зусиль, спрямованих на виконання обіцянки.

За словами заступника командувача американських сил, підводний човен переслідує дві мети: стримування, а також запевнення. Також він акцентував важливість існування альянсу перед обличчям постійних військових загроз з боку Північної Кореї.

Збройні сили США в Кореї зберігатимуть свою відданість альянсу, яка збереглася з часів Корейської війни, і ми ніколи не сприйматимемо це як належне.

Зокрема Плеус наголосив на необхідності для альянсу розбудови "більшої стратегічної глибини", оскільки союзники прагнуть перетворити свої зв'язки на "глобальне всеосяжне стратегічне" партнерство.