Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №5762 "Про внесення змін до ПКУ та деяких законів України щодо спрощення умов виробництва дистилятів суб'єктами малого підприємництва".

Про це повідомив у Telegram нардеп, голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, закон має на меті привести чинне законодавство у сфері виробництва та обігу спиртних напоїв і дистилятів у відповідність до вимог законодавства ЄС, а також пом’якшити регулювання в цій сфері для суб’єктів малого підприємництва.

Проєктом, зокрема, передбачається: