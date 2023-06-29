Верховна Рада узаконила виробництво крафтових спиртних напоїв в Україні [ Редагувати ]
Крафтовий алкоголь
Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №5762 "Про внесення змін до ПКУ та деяких законів України щодо спрощення умов виробництва дистилятів суб'єктами малого підприємництва".
Про це повідомив у Telegram нардеп, голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
За його словами, закон має на меті привести чинне законодавство у сфері виробництва та обігу спиртних напоїв і дистилятів у відповідність до вимог законодавства ЄС, а також пом’якшити регулювання в цій сфері для суб’єктів малого підприємництва.
Проєктом, зокрема, передбачається:
- дати чітке визначення малих виробників дистилятів та встановити чіткі вимоги до їх матеріально-технічної бази;
- надати право малим виробникам дистилятів подавати звіт про обсяги виробленої і реалізованої продукції щоквартально (замість щомісяця) та зменшити штраф за неподання або неправильне подання такої звітності (з 17 500 до 1 020 гривень)
- зменшити з 500 тис. гривень до 30 тис. гривень вартість ліцензії на оптову торгівлю спиртними напоями для малих виробників дистилятів
- дозволити використання усіх спиртних дистилятів, вироблених із сільськогосподарської продукції, для виробництва алкогольних напоїв
- виключити застаріле положення щодо обов'язкової сертифікації спирту, дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв.