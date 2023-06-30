Нічна атака: Сили ППО збили 10 дронів-камікадзе [ Редагувати ]
Російські загарбники в ніч на 30 червня атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе іранського виробництва. Більшість "Шахедів" збили.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Цієї ночі окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку. Ворог випустив 13 дронів-камікадзе Shahed-136/131 зі східного узбережжя Азовського моря (Приморсько - Ахтарськ), а також чотири ракети з зенітного комплексу С-300.
Сили протиповітряної оборони на півдні збили 10 ударних дронів.
Повітряні сили зазначають, що атаковано військові та інфраструктурні об'єкти у Запорізькій області.
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