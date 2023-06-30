У мзс рф звинуватили Україну у підготовці до теракту на ЗАЕС [ Редагувати ]
Представниця міністерства закордонних справ російської федерації марія захарова заявила, що Україна готує терористичний акт на території ЗАЕС, яка наразі підконтрольна росії.
Про це захарова написала у своєму телеграм-каналі.
Такий висновок вона зробила через посилені заходи безпеки в Україні на тлі новин про підготовку рф до ймовірної аварії на ЗАЕС.
по темі
Заява президента України Володимира Зеленського про те, що росія готує теракт на Запорізький АЕС з викидом радіації, призначена як для міжнародної спільноти, яка має відреагувати на це та посили контроль над діями держави-агресора, так і для українців, які мають бути готовими до потенційного Чорнобиля-2
У Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях тривають масштабні навчання - на випадок можливого теракту на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції. Нікополь - усього лише за 10 кілометрів від ЗАЕС. Як там проходив вишкіл - далі.
Про підсумки першого дня навчання і про те, яка нині ситуація на Запорізькій АЕС - мої колеги розпитали у президента "Енергоатому" Петра Котіна.
Потенційний теракт на ЗАЕС хвилює українців. Тому що, по-перше, ми вже добре знаємо, на що здатні росіяни, а по-друге, більшість із нас пам'ятає аварію на Чорнобильській АЕС.
Про ще один потенційний удар рашистів вже тиждень попереджає і наша розвідка, і Президент. Можливий підрив Запорізької АЕС. Аби самим бути готовими рятувати людей із зони лиха - військові, енергетики, місцева влада чотирьох областей - влаштували навчання.