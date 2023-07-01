У порту Бердянська загарбники спалюють тіла окупантів без ідентифікації та обліку [ Редагувати ]
Росія зазнає значних втрат на фронті. Однак командування окупантів намагається приховувати їх, спалюючи тіла загиблих.
За даними Генштабу, на території Бердянського порту нараз цілодобово працює один з мобільних крематоріїв. На даний час кремації підлягають близько 50 тіл загиблих російських військовослужбовців.
"Окупанти щодня зазнають значних втрат, які намагаються приховати, продовжують застосовувати традиційну російську практику позбавлення родин загиблих пільг та компенсацій, розрекламованих російською пропагандою", - сказано у повідомленні.
У Генштабі зауважили, що кремація загиблих російських військовослужбовців проводиться без їх ідентифікації та обліку.
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