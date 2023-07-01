Українські військові провели навчання на узбережжі Київського моря [ Редагувати ]
Українські військові взяли участь у тактико-спеціальних навчаннях з відбиття нападу ворожих диверсійних груп на узбережжі Київського моря. Там був присутній командувач Об’єднаних Сил ЗС України Сергій Наєв.
Про це повідомили у Командуванні Об'єднаних Сил ЗС України.
Тісна взаємодія різнорідних сил та засобів на воді та на суші є дуже важливою, для того щоб кожен командир підрозділу розумів свій маневр, а особовий склад був добре навченим діяти в стислі терміни і за будь-якого рівня загрози.
За його ловами, під час навчань військові використали сучасну техніку та озброєння, які були передані у рамках воєнно-технічної допомоги США. Бійці навчились користуватись озброєнням не тільки на воді, а й виконувати завдання із прикриття повітряного простору над Києвом.
За словами командувача, на Північному напрямку ще зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів ворога, а також вірогідність появи диверсійно-розвідувальних груп противника.
Тренування відбуваються на постійній основі. Тож відповідно до розпорядження Президента України Верховного головнокомандувача Збройних Сил України, ми свідомі того, що необхідно робити і зробимо все залежне для оборони країни на північному напрямку.
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