Українські військові взяли участь у тактико-спеціальних навчаннях з відбиття нападу ворожих диверсійних груп на узбережжі Київського моря. Там був присутній командувач Об’єднаних Сил ЗС України Сергій Наєв.

Про це повідомили у Командуванні Об'єднаних Сил ЗС України.

Тісна взаємодія різнорідних сил та засобів на воді та на суші є дуже важливою, для того щоб кожен командир підрозділу розумів свій маневр, а особовий склад був добре навченим діяти в стислі терміни і за будь-якого рівня загрози.

За його ловами, під час навчань військові використали сучасну техніку та озброєння, які були передані у рамках воєнно-технічної допомоги США. Бійці навчились користуватись озброєнням не тільки на воді, а й виконувати завдання із прикриття повітряного простору над Києвом.

За словами командувача, на Північному напрямку ще зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів ворога, а також вірогідність появи диверсійно-розвідувальних груп противника.