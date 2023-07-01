Окупанти обстріляли Нікополь [ Редагувати ]
У суботу, 1 липня, Нікополь став мішенню обстрілу з боку російських військ, згідно з повідомленням голови Дніпропетровської ОВА, Сергія Лисака.
Противником під час атаки на місто була використана артилерія.
російські нелюди не зупиняються. Своєю артилерією злочинно та безжально нищать Нікополь. Сьогодні по місту випустили 10 снарядів. Обійшлося без загиблих та постраждалих, але є руйнування. Пошкоджено їдальню, адмінбудівлю і церкву. Побито 8 приватних будинків, 2 господарчі споруди, авто.
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