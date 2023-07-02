Байден відвідає саміт НАТО у Вільнюсі [ Редагувати ]
Президент Сполучених Штатів Джо Байден візьме участь у саміті Північноатлантичного альянсу. Він відбудеться 11 і 12 липня в литовській столиці Вільнюсі.
Про це повідомляє прес-служба Білого дому.
Перед цим 9 і 10 липня Байден відвідає Лондон, де зустрінеться з королем Чарльзом III і прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком для подальшого зміцнення тісних відносин між країнами.
"Потім президент вирушить до Вільнюса, Литва, 11-12 липня для участі в 74-му саміті НАТО", - ідеться в повідомленні.
Після цього 13 липня президент США відвідає Гельсінкі для участі в американсько-нордичному саміті лідерів.
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