Президент Сполучених Штатів Джо Байден візьме участь у саміті Північноатлантичного альянсу. Він відбудеться 11 і 12 липня в литовській столиці Вільнюсі.

Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

Перед цим 9 і 10 липня Байден відвідає Лондон, де зустрінеться з королем Чарльзом III і прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком для подальшого зміцнення тісних відносин між країнами.

"Потім президент вирушить до Вільнюса, Литва, 11-12 липня для участі в 74-му саміті НАТО", - ідеться в повідомленні.

Після цього 13 липня президент США відвідає Гельсінкі для участі в американсько-нордичному саміті лідерів.