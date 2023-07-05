Сили ППО знищили три "шахеди" у трьох областях України вночі [ Редагувати ]
Три дрони-камікадзе "Шахед" збили сили протиповітряної оборони (ППО) України одразу в трьох областях в ніч на середу, 5 липня.
Про це повідомляє Повітряне командування "Схід".
"Станом на 01.30 05 липня підрозділами ПвК "Схід" знищено 3 БпЛА "Shahed-136": по одному у Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях", - йдеться в повідомленні.
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