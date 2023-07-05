Ховали в лісі: українські військові потужно знищили ворожий БТР (відео) [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Українські військовослужбовці виявили ворожий БТР, який окупанти намагались сховати у лісі серед дерев. Унаслідок влучного влучання російський бронетранспортер було знищено.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
"Окупанти припаркували свій БТР у невстановленому місці!", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що військові Державної прикордонної служби України та Десантно-штурмових військ України "виписали їм штраф".
"Відбутися попередженням не вийде", - додали у ДПСУ.
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