ЗСУ завдали удару по адміністрації Волновахи (фото) [ Редагувати ]
Українські захисники завдали ракетного удару по адміністрації окупованої Волновахи Донецької області. Про це повідомляють с соцмережах місцеві мешканці. Гауляйтер Волновахи Костянтин Зінченко повідомив:
Было два прилета. Один в левое крыло здания, другой около здания.
Будівля адміністрації зазнала пошкоджень, сталося обвалення плит. Ватажок "днр" денис пушилін заявив, що удар, ймовірно, завдали ракетами Storm Shadow:
Чудо, что нет погибших. Есть незначительные повреждения. Имеется в виду среди гражданского населения. От госпитализации отказались трое сотрудников администрации. Травмы незначительные.
Волноваха знаходиться на дорозі між Донецьком та Маріуполем. У 2014 році у місті проживало понад 23 тисячі мешканців.
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