"За ці півтора року стали сиротами 9,5 тисяч дітей": у Національній соціальній сервісній службі розповіли про всиновлення дітей-сиріт (відео) [ Редагувати ]
З початку повномасштабної війни сиротами стали майже 9,5 тисяч українських дітей. Із них майже 1,5 тисячі стали сиротами через терористичні дії російської федерації. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив голова Національної соціальної сервісної служби України Василь Луцик.
Якщо брати спочатку війни, у нас за ці півтора року майже 9,5 тисяч дітей стали сиротами. Із них майже 1,5 тисячі дітей стали сиротами у звязку із діями російської федерації під час повномасштабної агресії.
Василь Луцик повідомив, що на порталі "Дія" запустили послугу зі всиновлення дітей-сиріт. Вже надійшло 996 заявок на всиновлення малюків.
Україна - це країна не для інтернатів. Тому пріоритетом є розвиток сімейних форм виховання. І зі сторони уряду зараз зроблені першочергові кроки.
Перше - це спрощена процедура усиновлення через можливість подання заяв через електронний портал "Дія". Друге - запроваджене фінансове стимулювання для прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу. У подальшому уряд планує забезпечувати інтереси дитини, щоб дитина росла в сім'ї, тобто розвивати сімейні форми виховання.
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