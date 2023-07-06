З початку повномасштабної війни сиротами стали майже 9,5 тисяч українських дітей. Із них майже 1,5 тисячі стали сиротами через терористичні дії російської федерації. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив голова Національної соціальної сервісної служби України Василь Луцик.

Якщо брати спочатку війни, у нас за ці півтора року майже 9,5 тисяч дітей стали сиротами. Із них майже 1,5 тисячі дітей стали сиротами у звязку із діями російської федерації під час повномасштабної агресії.

Василь Луцик повідомив, що на порталі "Дія" запустили послугу зі всиновлення дітей-сиріт. Вже надійшло 996 заявок на всиновлення малюків.