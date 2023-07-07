Російські окупанти цієї ночі випустили по території України 18 іранських дронів "Шахед". При цьому 12 з них знищили наші захисники.

Про це повідомляє Повітряні сили ЗСУ.

Повідомляється, що в ніч на 7 липня російські військові атакували Україну іранськими ударними безпілотниками з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край).

Загалом вони випустили 18 "Шахедів".

У південних та східних регіонах працювала ППО.

В результаті бойової роботи підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальна авіація та мобільні вогневі групи Повітряних сил знищили 12 ударних БпЛА Shahed-136/131.