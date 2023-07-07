ЗСУ просунулись на понад кілометр на Бахмутському напрямку - Череватий [ Редагувати ]
Українські військові просунулись на понад кілометр на Бахмутському напрямку за останню добу.
Про це повідомляє речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.
"Сили оборони продовжують (на Бахмутському напрямку - ред.) утримувати ініціативу, тиснути на ворога, проводити штурмові дії, просуватись по північному та південному флангах. Зокрема, за останню добу там пройдено більше кілометра", - сказав він.
При цьому російські окупанти чинять опір. Так, вони 318 разів били по українських бійцях ствольною та реактивною артилерією, здійснили три авіанальоти.
Загалом відбулось 7 боєзіткнень, у ході яких було знищено 61 загарбника, ще 116 поранено та п'ятьох взяли у полон.
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