Українські військові просунулись на понад кілометр на Бахмутському напрямку за останню добу.

Про це повідомляє речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

"Сили оборони продовжують (на Бахмутському напрямку - ред.) утримувати ініціативу, тиснути на ворога, проводити штурмові дії, просуватись по північному та південному флангах. Зокрема, за останню добу там пройдено більше кілометра", - сказав він.

При цьому російські окупанти чинять опір. Так, вони 318 разів били по українських бійцях ствольною та реактивною артилерією, здійснили три авіанальоти.

Загалом відбулось 7 боєзіткнень, у ході яких було знищено 61 загарбника, ще 116 поранено та п'ятьох взяли у полон.