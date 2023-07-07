Байден схвалив передачу Україні касетних боєприпасів - WP [ Редагувати ]
Президент США Джо Байден схвалив передачу Україні спірних касетних боєприпасів. Про надання допомоги мають оголосити сьогодні.
Конгрес має вилучити боєприпаси з наявних оборонних запасів США.
Це рішення було прийнято на тлі занепокоєння з приводу затримки контрнаступу України та скорочення західних запасів звичайної артилерії.
Зазначимо, що такий крок передбачає обхід закону США, що забороняє виробництво, використання або передачу касетних боєприпасів з коефіцієнтом браку вище за 1%.
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