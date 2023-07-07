В Україні оголошена масштабна повітряна тривога [ Редагувати ]
По всій території України оголошено повітряну тривогу. Моніторингові групи попереджають про зліт МіГів.
"Зафіксовано зліт винищувачів МіГ-31К ПКС рф з аеродрому Саваслейка", - повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
У КМВА повідомляє про ракетну небезпеку для столиці.
Зауважимо, станом на 21:56 в Україні почали давати відбій повітряної тривоги.
по темі
Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що крилаті ракети "Калібр", які окупанти випустили з акваторії Чорного моря, спочатку летіли на Київ, використовуючи рельєф місцевості та русло річки Дніпро
У середу, 5 липня, повітряна тривога в Україні вдруге за день накриває південні та східні області
Є загроза ракетних атак
У неділю ввечері, 25 червня, у Києві та низці північних областей України оголошено повітряну тривогу
У понеділок, 19 червня, у частині України оголосили повітряну тривогу