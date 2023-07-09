Кількість загиблих внаслідок обстрілу Лиману зросла до 9 [ Редагувати ]
Кількість загиблих внаслідок обстрілу російськими військовими Лимана знову зросла. Наразі відомо про 9 жертв ударів.
Про це заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram-каналі.
Протягом минулої доби ворог вбив 10 цивільних:
- 9 в Лимані;
- 1 в Авдіївці;
Також ще 13 людей отримали поранення протягом доби.
"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Кожен воєнний злочинець буде покараний", - додав Кириленко.
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