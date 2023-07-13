Депутати Черкаської міської ради звернулися до Президента України, голови СБУ, Генерального прокурора. Вони просять захистити аграрний бізнес від утисків правоохоронців. Звернення, яке зачитав депутат Нарек Казарян, підтримали 28 народних обранців, пише vikka.ua.

У зверненні мова йде про дії правоохоронців, які "не розібравшись у ситуації, заблокували рахунки компаній СТОВ "Воля" та ТОВ "Золотоніський бекон". Це найбільші виробники Черкаської області.

"Це призведе до зриву їх роботи. Десятки тисяч поголів’я не отримають кормів. Сотні гектарів агропродукції не будуть вчасно оброблені. Буде відключений полив овочів. Не будуть виплачені заробітні платні. Цим рішенням фактично зривається інвестиційний план добудови нового сучасного, екологічного та найпотужнішого на пострадянському просторі підприємства з переробки проса та виробництва пшона – ТОВ "Грюнвег", засновником якого є ТОВ "Золотоніський бекон", йдеться у тексті звернення.

На думку депутата міської ради Нарека Казаряна, ініціатора звернення, подібні дії правоохоронців шкодять не тільки самим підприємцям, людям, які там працевлаштовані та місцевим громадам, але і в цілому інвестиційному клімату держави.

"28 червня Президент зустрічався з представниками бізнесу, дякував за роботу у складних умовах та гарантував їм всіляку підтримку. При цьому особливий акцент робився на неможливості тиску збоку правоохоронців, на дублюванні функцій, на залякуванні та пригніченні. В нашому ж випадку маскі-шоу були запущені проти тих підприємств, які завжди були взірцем ефективної співпраці бізнесу та владу. Повернулась практика, коли силовики о 7 ранку уриваються до житлових та офісних приміщень. Такі випадки потрібно виколювати каленим залізом, щоби не страждав образ України, де поважають право власності і цінують тих, хто працює на економіку країни", – заявив він з трибуни.