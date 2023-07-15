На Тернопільщині померла жінка, на яку впала стіна [ Редагувати ]
На Тернопільщині лікарні померла жінка, на яку впала стіна. Про це повідомляє пресслужба поліції Тернопільщини.
Сусідка викликала швидку, і кілька годин медики намагалися врятувати травмовану жінку, але вона померла.
53-річну жінку з Монастирищини, яка зазнала травм, коли разом зі своїм чоловіком розбирала стіну підсобного приміщення госпіталізувала у важкому стані. Стіна розвалилася, і її частини вагою в майже пів тонни впали на жінку.
Сусідка викликала швидку, і кілька годин медики намагалися врятувати травмовану жінку, але вона померла.
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