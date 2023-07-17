На Кримському мосту пролунали вибухи: всі деталі [ Редагувати ]
У понеділок вночі, 17 липня, на Кримському мосту пролунали вибухи. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.
За словами представника окупаційної влади Криму Сергія Аксьонова, на Кримському мосту "відбулася надзвичайна подія в районі 145 опори". Працюють правоохоронці.
РосЗМІ повідомляють, що внаслідок падіння прольоту Кримського мосту загинуло щонайменше 2 людей. Також, відомо про одного постраждалого.
Паблік "Новини Керч Крим росія" у російській мережі "ВКонтакте" повідомив, що вибухи сталися о 3:04 та 3:20 і чули їх у різних районах в Керчі. Також, пишуть про двох постраждалих у легковому автомобілі на мосту.
Радник голови Криму Олег Крючков повідомив, що окупаційна влада півострову надасть всю необхідну підтримку туристам у зв'язку із зупинкою руху Кримським мостом. Він додав, що у зв'язку з НП планується сухопутний маршрут.
За даними російських ЗМІ, через інцидент на мосту в так званому Міністерстві курортів Криму розгортається координаційний штаб.
Робота поромної переправи між Кримом і Кубанню зупинена, повідомила влада Темрюкського району Краснодарського краю.
- Окупаційний губернатор Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що дефіциту палива та продуктів не буде, запаси, нібито, є.
- РосЗМІ повідомляють, що слідчі-криміналісти виїхали на місце події для проведення відповідних заходів.
- У Міністерстві транспорту рф підтвердили пошкодження дорожнього полотна на прольотах з боку Криму.
- Прокуратура окупованого Криму взяла на особливий контроль розслідування вибухів на Кримському мосту.
- Губернатор Білгородської області рф підтвердив загибель чоловіка та жінки внаслідок НП на Кримському мосту.
Посилаючись на дані "Яндекс.Карт" росЗМІ стверджують, що утворився багатокілометровий затор на під'їзді до Кримського мосту в Краснодарському краї. В заторах стоять понад 1000 авто.
На трасі А-290 в районі Тамані затор завдовжки в кілька кілометрів. Також ускладнений рух у зворотному напрямку - від Кримського мосту у бік Темрюка
У центрі підтримки РЖД заявили, що потяги до Краснодарського краю та з регіону прямують згідно з розкладом.
Згодом в "Гранд сервис экспресс" повідомили, що рух поїздів до Криму може бути змінений через "надзвичайну подію" на Кримському мості.
В результаті компанія-перевізник повідомила, що рух залізничного транспорту Кримським мостом тимчасово припинено.
У соціальних мережах з'явилось перше відео з місця події:
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