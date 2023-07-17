У понеділок вночі, 17 липня, на Кримському мосту пролунали вибухи. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

За словами представника окупаційної влади Криму Сергія Аксьонова, на Кримському мосту "відбулася надзвичайна подія в районі 145 опори". Працюють правоохоронці.

РосЗМІ повідомляють, що внаслідок падіння прольоту Кримського мосту загинуло щонайменше 2 людей. Також, відомо про одного постраждалого.

Паблік "Новини Керч Крим росія" у російській мережі "ВКонтакте" повідомив, що вибухи сталися о 3:04 та 3:20 і чули їх у різних районах в Керчі. Також, пишуть про двох постраждалих у легковому автомобілі на мосту.

Радник голови Криму Олег Крючков повідомив, що окупаційна влада півострову надасть всю необхідну підтримку туристам у зв'язку із зупинкою руху Кримським мостом. Він додав, що у зв'язку з НП планується сухопутний маршрут.

За даними російських ЗМІ, через інцидент на мосту в так званому Міністерстві курортів Криму розгортається координаційний штаб.

Робота поромної переправи між Кримом і Кубанню зупинена, повідомила влада Темрюкського району Краснодарського краю.

Окупаційний губернатор Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що дефіциту палива та продуктів не буде, запаси, нібито, є.

РосЗМІ повідомляють, що слідчі-криміналісти виїхали на місце події для проведення відповідних заходів.

У Міністерстві транспорту рф підтвердили пошкодження дорожнього полотна на прольотах з боку Криму.

Прокуратура окупованого Криму взяла на особливий контроль розслідування вибухів на Кримському мосту.

Губернатор Білгородської області рф підтвердив загибель чоловіка та жінки внаслідок НП на Кримському мосту.

Посилаючись на дані "Яндекс.Карт" росЗМІ стверджують, що утворився багатокілометровий затор на під'їзді до Кримського мосту в Краснодарському краї. В заторах стоять понад 1000 авто.

На трасі А-290 в районі Тамані затор завдовжки в кілька кілометрів. Також ускладнений рух у зворотному напрямку - від Кримського мосту у бік Темрюка

У центрі підтримки РЖД заявили, що потяги до Краснодарського краю та з регіону прямують згідно з розкладом.

Згодом в "Гранд сервис экспресс" повідомили, що рух поїздів до Криму може бути змінений через "надзвичайну подію" на Кримському мості.

В результаті компанія-перевізник повідомила, що рух залізничного транспорту Кримським мостом тимчасово припинено.

У соціальних мережах з'явилось перше відео з місця події: