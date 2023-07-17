У ніч проти понеділка, 17 липня, вночі, близько 4 ранку за київським часом, на Кримському мосту пролунали вибухи. У результаті загинули двоє людей. Про це повідомляється у Telegram губернатора Білгородської області росії В'ячеслава Гладкова.

Про загибель двох людей повідомлялося у перші хвилини після вибухів із посиланням на очевидців. Через 2 години загибель чоловіка та жінки, а також поранення їхньої доньки підтвердив чиновник.

Повідомляється, що у машині, яка постраждала внаслідок вибуху, перебували мешканці Нового Осколу Білгородської області рф.

Нагадаємо, що за словами представника окупаційної влади Криму Сергія Аксьонова, на Кримському мосту "відбулася надзвичайна подія в районі 145 опори"