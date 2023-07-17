Вибухи на Кримському мосту: є загиблі та поранена дитина [ Редагувати ]
У ніч проти понеділка, 17 липня, вночі, близько 4 ранку за київським часом, на Кримському мосту пролунали вибухи. У результаті загинули двоє людей. Про це повідомляється у Telegram губернатора Білгородської області росії В'ячеслава Гладкова.
Про загибель двох людей повідомлялося у перші хвилини після вибухів із посиланням на очевидців. Через 2 години загибель чоловіка та жінки, а також поранення їхньої доньки підтвердив чиновник.
Повідомляється, що у машині, яка постраждала внаслідок вибуху, перебували мешканці Нового Осколу Білгородської області рф.
Нагадаємо, що за словами представника окупаційної влади Криму Сергія Аксьонова, на Кримському мосту "відбулася надзвичайна подія в районі 145 опори"
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