Вибухи на Кримському мосту: перші фото наслідків [ Редагувати ]
У вночі, 17 липня, сталися вибухи на Кримському мосту. Біля місця подій вже створилися багатокілометрові затори. В мережі з'явились перші фото наслідків "надзвичайної події".
Про це повідомляють російські Telegram-канали.
Через вибухи утворився багатокілометровий затор на під'їзді до Кримського мосту в Краснодарському краї. В ній стоїть понад 1000 авто.
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