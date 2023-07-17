У понеділок вранці, 17 липня, у Києві, в Печерському районі, чоловік проник в офіс і влаштував стрілянину. Про це повідомляє МВС України.

Співробітник охорони був поранений під час інциденту.

Так, невідомий зайшов у офісне приміщення на вулиці Бойчука, внаслідок чого спрацювала сигналізація. За адресою прибув наряд приватної охорони в який чоловік почав стріляти. У результаті було поранено одного співробітника.

Далі озброєний правопорушник забарикадувався в офісі. Однак спецпризначенцям КОРД вдалося його затримати.

Затриманим виявився власник офісу, 1980 року народження. Мотиви такого вчинку встановлюються.

Слідчі Печерського управління поліції розпочали кримінальне провадження ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - замах на умисне вбивство. За скоєння тяжкого злочину йому загрожує до 15-ти років позбавлення волі.