Станом на ранок понеділка, 17 липня, втрати росії у війні в Україні склали 620 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 238 300 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.

Крім того, ЗСУ знищили 23 артсистеми та 8 дронів.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.07.23 орієнтовно склали: