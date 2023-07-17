Втрати росії: Генштаб оновив дані [ Редагувати ]
Станом на ранок понеділка, 17 липня, втрати росії у війні в Україні склали 620 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 238 300 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Крім того, ЗСУ знищили 23 артсистеми та 8 дронів.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 238300 (+620) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4115 (+8) од,
- бойових броньованих машин - 8034 (+8) од,
- артилерійських систем - 4504 (+23) од,
- РСЗВ - 685 (+4) од,
- засоби ППО - 428 (+3) од,
- літаків - 315 од,
- гелікоптерів - 310 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3828 (+8),
- крилаті ракети - 1273 од,
- кораблі /катери - 18 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 7059 (+15) од,
- спеціальна техніка - 677 (+11)
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