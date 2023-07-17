Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що за тиждень ЗСУ вдалося звільнити 7 кв. км на Бахмутському напрямку. Про це повідомляється у Telegram.

Також вона повідомила, що окупанти з кінця тижня активно наступають на Куп'янському напрямку, маючи намір витіснити ЗСУ за річку Оскіл.

Бахмутський напрямок

За словами Маляр, на Бахмутському напрямку тривають наступальні дії.

На південному флангу довкола Бахмута протягом минулого тижня ми щодня просувались. За тиждень, що минув, в результаті покращення оперативного (тактичного) положення та вирівнювання лінії фронту на Бахмутському напрямку звільнено територію 7 кв.км.

Маляр зазначила, що загалом за час наступу на цьому напрямку звільнена площа складає 31 кв.км.

Куп'янський напрямок

Ворог активно наступає з кінця минулого тижня на Куп’янському напрямку Харківської області. Наші війська в обороні, чинять потужний опір. Ситуація складна. Зараз тривають гарячі бої.

Тактика ворога

Як пояснила Маляр, наразі противник здійснює пошук слабких місць в обороні українських сил, активно веде штурмові дії в районах населених пунктів Масютівка, Новоселівське з метою витіснення наших підрозділів за бар’єрний рубіж річки Оскіл.

Задачі у ворога дві: повернути втрачені позиції та примусити нас перекинути туди резерви з інших напрямків.

Лиманський напрямок

На Лиманському напрямку противник продовжував безуспішні штурмові дії з метою витіснення ЗСУ в районі Серебрянського лісу, успіху не мав.