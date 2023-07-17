"За тиждень Сили оборони деокупували майже 18 кв. км" - Міноборони [ Редагувати ]
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські військові за минулий тиждень звільнили від окупації майже 18 кв. км територій на сході та півдні. Про це повідомляється у Telegram.
За минулий тиждень в результаті наступальних дій загалом звільнено майже 18 кв. км. В цілому звільнена площа за час наступу складає 210,5 кв. км.
Українські військові продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Зокрема, вели наступальні дії на напрямках Макарівка, Старомайорське; Новодарівка, Приютне; Мала Токмачка, Новопокровка; П’ятихатки, Грозове. При цьому наші бійці мали успіх.
За тиждень в результаті наступальних дій на певних ділянках є просування в глиб ворога від лінії нашої оборони. Так, звільнені території за тиждень збільшено на 10,9 кв. км.
Загалом від початку наступу на півдні наші захисники просунулись на 9,25 км. Звільнена площа складає 179,5 кв. км.
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