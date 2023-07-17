Окупанти вдарили по Краматорську [ Редагувати ]
Мер Краматорська Олександр Гончаренко заявив, що у ніч проти понеділка, 17 липня, окупанти вдарили ракетами по житлових багатоповерхівках Краматорська Донецької області. Про це повідомляється у Facebook.
Поранено двох людей.
Черговий нічний ракетний удар росіян по Краматорську. Знов по багатоквартирному сектору. Поранено 2 людини, не важкі.
За даними Гончаренка, наразі наслідки ракетного удару уточнюються.
Водночас за даними голови Донецької ОВА Павла Кириленка, російські війська пошкодили не лише житлові будинки, а й територію підприємства.
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