Мер Краматорська Олександр Гончаренко заявив, що у ніч проти понеділка, 17 липня, окупанти вдарили ракетами по житлових багатоповерхівках Краматорська Донецької області. Про це повідомляється у Facebook.

Поранено двох людей.

Черговий нічний ракетний удар росіян по Краматорську. Знов по багатоквартирному сектору. Поранено 2 людини, не важкі.

За даними Гончаренка, наразі наслідки ракетного удару уточнюються.

Водночас за даними голови Донецької ОВА Павла Кириленка, російські війська пошкодили не лише житлові будинки, а й територію підприємства.