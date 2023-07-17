Сенцов після контузії потрапив під обстріл [ Редагувати ]
Український режисер та військовий Олег Сенцов, колишній політв'язень кремля, на фронті потрапив під ворожий артилерійський обстріл. Про це він повідомив у Facebook.
Тиждень не задався. На першому ж бойовому виході після повернення, під час десантування, попали під артилерійський обстріл.
Сенцов зазначив, що бойова машина піхоти Bradley знов врятувала життя українським військовим.
Втім троє наших захисників отримали поранення - в основному уламками.
З обличчя вже витягнули, дрібні в руці та нозі залишаться зі мною назавжди. У інших хлопців теж все добре - запорізькі лікарі знають свою справу, дякую!
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