Український режисер та військовий Олег Сенцов, колишній політв'язень кремля, на фронті потрапив під ворожий артилерійський обстріл. Про це він повідомив у Facebook.

Тиждень не задався. На першому ж бойовому виході після повернення, під час десантування, попали під артилерійський обстріл.

Сенцов зазначив, що бойова машина піхоти Bradley знов врятувала життя українським військовим.

Втім троє наших захисників отримали поранення - в основному уламками.