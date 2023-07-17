Представник Слідчого комітету росії Світлана Петренко назвала нічний інцидент на Кримському мосту терактом.

У Національному антитерористичному комітеті рф заявили, що Кримський міст нібито атакували два українські безпілотні надводні апарати о 3:05.

Там повідомили, що внаслідок події пошкоджено одну з секцій мосту. При цьому загинули чоловік і жінка, які їхали на автомобілі, також постраждала їхня дитина.

Крім того, у росії відкрили кримінальну справу за статтею "терористичний акт".

У НАК заявили, що слідство нібито встановлює осіб з-поміж українських спецслужб та збройних формувань, причетних до цієї події.