У росії інцидент на Кримському мосту назвали терактом [ Редагувати ]
Представник Слідчого комітету росії Світлана Петренко назвала нічний інцидент на Кримському мосту терактом.
У Національному антитерористичному комітеті рф заявили, що Кримський міст нібито атакували два українські безпілотні надводні апарати о 3:05.
Там повідомили, що внаслідок події пошкоджено одну з секцій мосту. При цьому загинули чоловік і жінка, які їхали на автомобілі, також постраждала їхня дитина.
Крім того, у росії відкрили кримінальну справу за статтею "терористичний акт".
У НАК заявили, що слідство нібито встановлює осіб з-поміж українських спецслужб та збройних формувань, причетних до цієї події.
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