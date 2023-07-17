В Україні стартувала кампанія з щеплення проти кору. Вона триватиме до вересня включно, коли діти повернуться до школи. Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Серед вакцинокерованих інфекцій зараз найбільший ризик все ж таки несе кір. Це та інфекція, яка є гострою. Вона дуже швидко передається. Якщо ми будемо бачити 10 невакцинованих осіб, то щонайменше 8-9 дітей захворіють.

Кір - небезпечна та заразна хвороба. Гостре вірусне захворювання супроводжується запальним ураженням верхніх дихальних шляхів, висипом і поширенням токсинів організмом, попереджає голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій.

Це страшна небезпечна хвороба, яка може давати ускладнення не лише під час перебігу кору у вигляді отиту, пневмонії або ураження нервової системи, а може мати віддалені наслідки, так званий підгострий склерозуючий паненцефаліт. Коли дитина протягом першого року життя хворіє на кір легко, але приблизно через 5 років вірус залишається в організмі та починає уражати головний мозок. Це хвороба, яка закінчується завжди смертельно.

Найтяжче переносять кір люди з ослабленим імунітетом та вагітні. При інфікуванні в першому триместрі у дитини можуть діагностуватися глухота, вади серця, синдром Дауна.

У групі ризику - діти від 2 до 17 років. Для дітей вакцина є безкоштовною. Дорослі можуть вакцинуватися за власний кошт. Щепитися можна: