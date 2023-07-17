Заступник голови Ради безпеки рф і екс-президент росії дмитро медведєв закликав до вбивства вищого військово-політичного керівництва України після підриву Кримського мосту.

Только персональные и совсем негуманные методы. Поэтому надо взрывать их собственные дома и дома их родственников. Искать и ликвидировать их подельников, отказываясь от пресной идеи судебного процесса над ними. Но главное - уничтожать высшее руководство террористических формирований, в каких щелях бы эти насекомые ни прятались.

Кримський міст атакували два морські безпілотники близько 4:00 за Києвом. Внаслідок вибуху пошкоджена секція автомобільного мосту, однак опора вціліла. Рух машин мостом припинено.

Нагадаємо, що рівно рік тому медведєв погрожував Україні "Судним днем" у разі атаки на Кримський міст.