"Уничтожать высшее руководство": медведєв відреагував на підрив Кримського мосту [ Редагувати ]
Заступник голови Ради безпеки рф і екс-президент росії дмитро медведєв закликав до вбивства вищого військово-політичного керівництва України після підриву Кримського мосту.
Только персональные и совсем негуманные методы.
Поэтому надо взрывать их собственные дома и дома их родственников. Искать и ликвидировать их подельников, отказываясь от пресной идеи судебного процесса над ними. Но главное - уничтожать высшее руководство террористических формирований, в каких щелях бы эти насекомые ни прятались.
Кримський міст атакували два морські безпілотники близько 4:00 за Києвом. Внаслідок вибуху пошкоджена секція автомобільного мосту, однак опора вціліла. Рух машин мостом припинено.
Нагадаємо, що рівно рік тому медведєв погрожував Україні "Судним днем" у разі атаки на Кримський міст.
по темі
У вночі, 17 липня, сталися вибухи на Кримському мосту. Біля місця подій вже створилися багатокілометрові затори
У ніч проти понеділка, 17 липня, вночі, близько 4 ранку за київським часом, на Кримському мосту пролунали вибухи
У понеділок, 17 липня, у Службі безпеці Україні заявили, що розкриють всі деталі атаки на Кримський міст після перемоги України у війні проти росії
У понеділок вночі, 17 липня, на Кримському мосту пролунали вибухи
Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області пролунали вибухи