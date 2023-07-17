Дія зернової угоди про вивезення зерна з українських портів, блокованих рф на початку повномасштабного вторгнення, припинена. Про це заявив речник президента рф Дмитро Пєсков.

Фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня. Как сказал уже ранее президент Российской Федерации, истекает срок 17 июля. К сожалению, часть, касающаяся России в этой черноморской договоренности, не выполнена до сих пор. Поэтому ее действие прекращается... Зерновая сделка остановилась. Как только будет выполнена российская часть, российская сторона вернется незамедлительно к реализации этой сделки.

​На запитання, чи може підрив ділянки Кримського мосту вплинути на позицію москви щодо продовження зернової угоди, Пєсков відповів:

Это не связанные вещи. До атаки позиция была заявлена Путиным. Выполнят наши условия - вернемся к реализации.

Припинення зернової угоди підтвердила речниця МЗС рф марія захарова:

Россия сегодня официально уведомила Турцию и Украину, секретариат ООН о возражении против продления зерновой сделки.

Зернова угода - угода між Україною, росією, Туреччиною та ООН про вивезення зерна з чорноморських портів України (Чорноморськ, Південний та Одеський порт), підписана 22 липня 2022 року. Вона неодноразово продовжувалась, термін її дії угоди спливає сьогодні, 17 липня.

росія припинила видавати дозволи на вивіз зерна наприкінці червня. Напередодні з Одеси вийшло останнє судно у рамках зернового коридору.