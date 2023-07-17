У Києві запровадили "тепловий режим" та заборонили в’їзд великовагового транспорту [ Редагувати ]
У Києві запроваджено "тепловий режим", який передбачає обмеження дорожнього руху для великовагового транспорту. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.
Тимчасове обмеження дорожнього руху поширюються на великоваговий транспорт загальною вагою понад 24 тони й навантаженням на вісь понад 7 тонн та стосуються як в'їзду в Київ, так і пересування містом!
Час дії обмеження може змінюватись відповідно до температурного режиму.
Нагадуємо, що головна мета цих заходів - збереження дорожнього покриття, яке руйнується у наслідок інтенсивного руху великовагового транспорту у спекотну погоду.
Нагадаємо, в Україні найближчого тижня, з 17 по 23 липня, очікується справжня літня спека до +38 градусів, а також грози та рясні дощі. За даними Укргідрометцентру, температура повітря у Києві 17 липня сягне +30,+32 градуси.
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