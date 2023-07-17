У ГУР показали знищення чеченськими бійцями вантажівки окупантів (відео) [ Редагувати ]
Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило відео знищення чеченськими бійцями у складі Сил оборони z-вантажівки російських окупантів.
Чеченські воїни продовжують боротьбу з російськими окупантами, захищаючи український та чеченський народи. В результаті операції знищено військову техніку та особовий склад рашистів.
На відео чеченські бійці влаштували засідку біля дороги, якою їде машина загарбників. Військові розстріляли її з автоматів, і вона зупинилася.
Голова уряду Чеченської Республіки Ічкерія у вигнанні Ахмед Закаєв заявляв раніше, що на боці України воюють 5 чеченських добровольчих батальйонів.
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