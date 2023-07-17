У Верховній Раді обговорюють ідею обмежити права місцевої влади у проведенні закупівель. Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

За його словами, "у суспільстві назріває дуже серйозне невдоволення" діями чиновників, відповідальних за процедури закупівель.

Пов'язано це з пріоритетами, які ви обираєте під час здійснення закупівель. Усі ці історії про барабани, стадіони, люксові овочерізки, перекладання бруківки, там, де вона не в такому жахливому стані, значною мірою дестабілізують суспільство, яке живе непростим життям, примудряючись не просто виживати, але ще й волонтерити, донатити на армію та зберігати оптимістичний погляд на майбутнє.

Арахамія повідомив, що у парламенті активно обговорюють ідею обмежити розпоряджатися цими коштами для місцевої влади.

Зупиняє нас лише те, що ми знаємо: коли ми це зробимо, ви почнете голосно кричати про "напад на децентралізацію", що "влада атакує місцеве самоврядування" та поширювати інші схожі меседжі. Саме тому я вирішив опублікувати цей пост. Вважайте це останнім попередженням.

Якщо чиновники не припинять витрачати гроші на предмети не першої необхідності, "на те, що аж ніяк не наближає нас до перемоги", то парламент внесе законодавчі обмеження на період воєнного стану.

Раніше Арахамія анонсував перевірку всіх обласних військкомів.